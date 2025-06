L’info a émergé, comme souvent, à la faveur d’un petit encart glissé dans l’interface et repéré par un œil attentif. Tibor Blaho, chercheur en IA et utilisateur régulier, a posté sur X.com une capture mentionnant une nouvelle fonction baptisée « Connect Gmail and Google Calendar ». Avec, en bonus, une suggestion automatique de prompt : « What’s my schedule today ». Autrement dit, ChatGPT pourrait bientôt accéder à vos messages et à votre agenda pour vous aider à vous organiser, rédiger des réponses à la volée ou générer des rappels et des événements à partir de vos échanges.