Concrètement, deux mécanismes coexistent selon le type d'interaction. Pour les demandes immédiates, c'est-à-dire les achats en temps où il y a une présence humaine, imaginez que vous disiez à votre IA « achète-moi une cafetière pour moins de 150 euros ». Votre requête génère d'abord un Intent Mandate, un mandat d'intention initial qui capture précisément vos critères. Lorsque l'agent vous présente ses trouvailles et que vous approuvez, un Cart Mandat, un mandat de panier qui fige définitivement les articles sélectionnés ainsi que leurs prix, avant le déclenchement du paiement.