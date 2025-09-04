Bonne nouvelle pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT : la fonction « Projets » est désormais accessible à tous.
- OpenAI a rendu la fonctionnalité "Projets" de ChatGPT accessible gratuitement pour tous les utilisateurs.
- Cette fonction permet d'organiser des conversations et fichiers dans des dossiers personnalisables par titre, icône et couleur.
- OpenAI espère que cette offre incitera les utilisateurs gratuits à passer à un abonnement payant.
Alors que la Suisse vient de lancer son modèle d'intelligence artificielle souverain, ChatGPT continue de truster le devant de la scène dans le domaine. Ayant récemment lancé un nouveau modèle, GPT-5, et mis en place un contrôle parental dans son service, OpenAI continue de faire évoluer sa technologie. La firme vient de permettre aux utilisateurs gratuits d'accéder à une fonctionnalité très appréciée.
La fonctionnalité "Projets" accessible gratuitement
L'an dernier, OpenAI avait répondu aux demandes de sa communauté en lançant la fonction « Projets » au sein de ChatGPT. Elle permet notamment aux utilisateurs d'organiser leurs conversations et leurs différents fichiers au sein de dossiers thématiques. Ces derniers peuvent être personnalisés au moyen de titres, d'icônes et de couleurs.
Mais la fonctionnalité va bien plus loin que la simple organisation. Il est, par exemple, possible de définir des instructions spécifiques à un dossier ou encore d'importer et de gérer certains fichiers au sein d'un seul dossier. Autant d'avantages qui font de « Projets » une option prisée mais, qui avait, jusqu'à cette semaine, un gros défaut : elle était payante.
Toujours à l'écoute de ses ouailles, OpenAI a décidé que cette fonction serait désormais proposée gratuitement sur le web et en version Android. Elle sera bientôt déployée en version iOS.
OpenAI fait les yeux doux aux utilisateurs gratuits
Les utilisateurs gratuits peuvent donc désormais accéder à « Projets » et uploader jusqu'à 5 fichiers par dossier. Il suffit de cliquer sur le bouton dédié visible dans la colonne de gauche de l'outil. Pour l'occasion, OpenAI a ouvert les vannes et augmenté le nombre d'éléments pouvant être stockés dans les projets : les abonnés Plus peuvent en ajouter 25 et les abonnés Pro, 40.
En proposant une nouvelle fonction payante à ses utilisateurs gratuits, OpenAI tente, aucun doute là-dessus, de convaincre ces derniers de prendre un abonnement. On se rappelle que la firme avait déjà ouvert les portes pour son moteur de recherche, son option de recherche profonde ou son mode vocal avancé. La stratégie sera-t-elle payante ? L'avenir nous le dira.
