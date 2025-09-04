En proposant une nouvelle fonction payante à ses utilisateurs gratuits, OpenAI tente, aucun doute là-dessus, de convaincre ces derniers de prendre un abonnement. On se rappelle que la firme avait déjà ouvert les portes pour son moteur de recherche, son option de recherche profonde ou son mode vocal avancé. La stratégie sera-t-elle payante ? L'avenir nous le dira.