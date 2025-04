Les abonnés ChatGPT Plus et Team ne sont pas oubliés. En plus de leurs 10 requêtes mensuelles utilisant la version complète (o3) de Deep Research, ils bénéficient désormais de 15 requêtes supplémentaires via la version légère (o4-mini). Pour les utilisateurs Pro, les limites sont portées à 125 requêtes standard et 125 requêtes légères par mois. Point intéressant : une fois la limite de la version complète atteinte, ChatGPT basculera automatiquement sur la version légère pour les requêtes suivantes, évitant une interruption du service. Les utilisateurs Entreprise et Éducation auront également accès à la fonctionnalité dès la semaine prochaine, avec des limites similaires à celles du palier Team pour commencer.