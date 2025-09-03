Le défi est immense : faire naître un concurrent capable de regarder dans les yeux les mastodontes californiens, le tout avec des moyens limités. Le coût d'Apertus est compris entre un peu plus de 5 et un peu plus de 10 millions d'euros, une goutte d'eau comparée aux milliards engloutis par les géants d'outre-Atlantique. Pourtant, l'atout suisse réside ailleurs. Il se nomme Alps, et il s'agit d'un supercalculateur encore au début de l'année dernière au sixième rang des superordinateurs les plus puissants de la planète. Les ingénieurs ont d'ailleurs mobilité 40% de sa puissance pour accoucher d'Apertus, comme nous l'apprend Le Temps.