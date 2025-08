gpt-oss-20b et gpt-oss-120b sont open weight, c'est-à-dire que leurs poids sont publiquement accessibles et distribués sous une licence Apache 2.0, l’une des plus permissives. Cela signifie qu’ils peuvent être librement téléchargés, exécutés, modifiés et même intégrés dans des produits commerciaux. Quand l'un peut fonctionner sur un ordinateur personnel, comme un Mac avec 16 Go de RAM, l'autre nécessite une puce NVIDIA de 80 Go.