La recherche approfondie va bien plus loin qu'une simple recherche classique, comme on l'effectuerait sur un moteur de recherche. En activant l'option, ChatGPT va se balader sur le web pour trouver toutes les sources d'information relatives à votre demande. Le chatbot va analyser toutes les données à sa disposition, croiser les informations puis livrer un document structuré, en donnant toutes les sources utilisées. Ce mode permet également d'uploader des fichiers et des documents pour apporter plus d'informations et obtenir un compte-rendu détaillé et contextualisé.

L'outil peut travailler durant plusieurs dizaines de minutes, le temps pour lui d'aller lire des centaines de sources web et de trouver une documentation pertinente, avant de livrer une analyse complète sur plusieurs pages, ce qui prendrait plusieurs heures à un être humain.

Cet outil n'a pas vocation à être utilisé en permanence par le grand public, et se destine davantage à des professionnels qui souhaitent obtenir une analyse de marché, à des chercheurs ou encore à des étudiants qui peuvent ainsi en quelques minutes obtenir un corpus complet pour entamer leurs travaux. C'est pourquoi OpenAI avait réservé dans un premier temps cette capacité aux abonnés Pro qui payent près de 200 dollars par mois pour en bénéficier.