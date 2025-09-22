La sortie de GPT-5 n'est pas encore si lointaine que Sam Altman annonce, à travers un nouveau message posté sur son compte X, que des nouveautés vont encore débarquer du côté de ChatGPT. « Au cours des prochaines semaines, nous allons lancer de nouvelles offres nécessitant une grande puissance de calcul » a-t-il ainsi commencé à teaser.

Mais si l'on peut s'attendre à des fonctions de très haut niveau, du fait même justement de la puissance de calcul qui sera nécessaire, le public pouvant y accéder sera réduit. Toujours dans le même message, le patron d'OpenAI explique ainsi que certaines de ces fonctionnalités ne se retrouveront que pour les abonnés à ChatGPT Pro, la formule à 229 euros par mois.