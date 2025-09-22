OpenAI continue de développer des nouveautés IA. Mais ceux qui seront intéressés doivent s'attendre à devoir payer encore pour en bénéficier.
L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui promet des performances exceptionnelles, mais qui demande aussi des sommes d'argent colossales. On sait ainsi qu'OpenAI a récemment très nettement revu à la hausse ses projections de dépense pour les prochaines années. Et pour compenser, il faudra à la firme de Sam Altman augmenter clairement ses revenus. Ce qui signifie : faire payer plus les clients de ChatGPT.
De nouvelles fonctionnalités exclusives à ChatGPT Pro arrivent
La sortie de GPT-5 n'est pas encore si lointaine que Sam Altman annonce, à travers un nouveau message posté sur son compte X, que des nouveautés vont encore débarquer du côté de ChatGPT. « Au cours des prochaines semaines, nous allons lancer de nouvelles offres nécessitant une grande puissance de calcul » a-t-il ainsi commencé à teaser.
Mais si l'on peut s'attendre à des fonctions de très haut niveau, du fait même justement de la puissance de calcul qui sera nécessaire, le public pouvant y accéder sera réduit. Toujours dans le même message, le patron d'OpenAI explique ainsi que certaines de ces fonctionnalités ne se retrouveront que pour les abonnés à ChatGPT Pro, la formule à 229 euros par mois.
Des frais additionnels seront appliqués à de nouveaux produits
Autant dire qu'il ne s'agit pas de nouveautés pour tout le monde. Et ça n'est pas tout, car au-delà de cette exclusivité, le patron d'OpenAI ajoute que, par ailleurs, « certains nouveaux produits feront l'objet de frais supplémentaires. » En somme, il ne faudra pas être avare de son argent pour ces nouveautés.
Conscient de l'impact qu'une telle annonce peut faire, Sam Altman rappelle qu'OpenAI cherche le plus possible à réduire le coût de ses IA. Mais dans le même temps, ses équipes travaillent aussi sur des idées qui pourraient être novatrices, et pour lesquelles il n'hésitera pas à allouer une puissance de calcul très importante (et donc en faire nécessairement des fonctions coûteuses).