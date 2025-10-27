Une importante mise à jour devrait bientôt débarquer dans ChatGPT : le mode vocal ne sera plus isolé mais intégré directement dans l'interface principale du service.
Alors que la concurrence se renforce et que ChatGPT a été mis à la porte de WhatsApp, OpenAI ne baisse pas les bras : la firme a récemment frappé fort en sortant ChatGPT Atlas, un navigateur web maison, et en donnant à sa technologie la capacité d'oublier intelligemment des informations. Elle travaille aussi actuellement sur un générateur de musique.
OpenAI est également sur le point d'améliorer le mode vocal de son IA. On vous explique.
Le mode vocal de ChatGPT, bientôt intégré au chat
Accessible gratuitement depuis février 2025, ChatGPT Voice, le mode vocal de ChatGPT permet aux utilisateurs de discuter de vive voix avec l'IA. La fonctionnalité est actuellement disponible au sein d'une interface séparée du chat principal : lorsqu'on clique sur le bouton dédié, une animation se lance et entame une conversation. Il est notamment possible d'activer une transcription en temps réel.
Mais les choses pourraient bien évoluer très prochainement : l'équipe d'Android Authority a, en effet, découvert dans la version 1.2025.294 de l'intelligence artificielle, que l'équipe d'OpenAI avait intégré cette fonctionnalité directement dans l'interface de discussion. Elle est également parvenue à activer l'option pour la tester. Cette modification devrait notamment permettre aux utilisateurs d'accéder plus rapidement à du contenu enrichi.
Quels changements sont attendus ?
Une fois que la mise à jour sera déployée, il sera possible pour les utilisateurs d'activer le mode vocal sans déclencher une animation. Le bouton de ChatGPT passera au bleu et la discussion se lancera directement dans l'interface principale. On pourra, bien sûr, désactiver son micro quand on le souhaite.
Là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'il sera possible d'accéder à des contenus supplémentaires sans attendre, comme autrefois, la fin de la conversation. Un utilisateur qui souhaite, par exemple, demander quel temps il fait dans sa région pourra obtenir immédiatement un récapitulatif météo sur les 7 prochains jours, pictogrammes à l'appui. ChatGPT Voice proposera également d'autres contenus enrichis, comme des cartes ou des liens, plus rapidement.
Pour l'heure, cette évolution n'a pas encore été déployée globalement et OpenAI n'a pas donné plus de billes sur le sujet. Patience, donc…
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code