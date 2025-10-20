Cette décision consacre donc Meta AI, l'assistant maison, comme le seul maître à bord. Déjà bien intégré à l'application, reconnaissable à son cercle bleu, il devient l'unique interlocuteur intelligent autorisé. Meta ne s'en cache d'ailleurs pas, soulignant que son IA enregistre déjà une forte adoption sur WhatsApp. La boucle est bouclée : après avoir laissé le marché explorer les usages, l'entreprise ferme le robinet pour tout garder pour elle.

Cette stratégie du jardin clos n'est pas nouvelle, mais elle prend ici une dimension particulière. En utilisant sa position dominante dans la messagerie pour imposer son propre service d'IA, Meta envoie un message fort au marché. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de choix. Pour les entreprises comme OpenAI et Perplexity, c'est un canal de distribution majeur qui se ferme. Reste à savoir si les autorités de la concurrence, notamment à Bruxelles, apprécieront cette partie de Monopoly où le propriétaire du plateau rafle toute la mise.