On doit l'arrivée de ces deux surprenantes fonctionnalités à une récente semaine de piratage organisée par OpenAI. Elles répondent à la volonté de la firme de rendre sa technologie plus accessible et de mieux s'intégrer dans le quotidien des utilisateurs, y compris ceux qui ne bénéficient pas forcément d'une connexion internet. On ne sait pas pour vous, mais on a bien envie de les tester.