ChatGPT Voice peut enfin fonctionner en arrière-plan et enregistrer l'écran pour analyser le contenu du smartphone. Il est possible, comme le montre l'exemple partagé par OpenAI, de se rendre dans l'application Messages du téléphone pour que l'IA lise le contenu de la conversation et obtenir des suggestions de réponse.

Là encore, le grand public devra être patient. Pour le moment, cette capacité n'est disponible qu'en anglais, et pour les abonnements Plus et Pro. Le déploiement en Europe est prévu dans les prochains mois, sans plus d'informations.