Cette approche méthodique tranche avec les tentatives précédentes d'OpenAI. MuseNet et Jukebox, lancés respectivement en 2019 et 2020, avaient fini par prendre la poussière. Les musiciens trouvaient ces outils « intéressants comme résultats de recherche » mais peu « applicables à leur processus créatif ». Traduction : techniquement bluffant, artistiquement décevant.

Le futur outil d'OpenAI promet d'aller bien au-delà de la simple création de mélodies. Les utilisateurs pourront ajouter une bande sonore à leurs vidéos, créer un accompagnement guitare sur une piste vocale existante, ou composer des ambiances sur mesure. De quoi séduire les créateurs de contenus, publicitaires et développeurs de jeux vidéo en quête de solutions rapides et économiques.