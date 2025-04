Le patron d'OpenAI défie Elon Musk et aurait dans les cartons un nouveau projet. Selon le magazine The Verge qui rapporte l'information, cette idée n'en serait encore qu'au stade préliminaire. En revanche, elle ne manquera certainement pas de froisser son rival propriétaire de X, anciennement Twitter.

Elon Musk avait précédemment envisagé de racheter OpenAI afin d'avoir la mainmise sur les algorithmes de ChatGPT. Le patron de X, Tesla, xAI ou encore SpaceX n'avait pas hésité à proposer 97,4 milliards de dollars. Un brin provocateur, Sam Altman lui aurait rétorqué qu'il n'avait nullement l'intention de vendre, mais proposait de racheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars quand Musk en avait déboursé plus de 40 milliards.

Elon Musk ne veut surtout pas voir Sam Altman trôner sur le marché de l'intelligence artificielle. Initialement lancée sous la forme d'une fondation à but non lucratif, OpenAI a adopté une structure hybride en 2019, créant une filiale à profit plafonné (OpenAI Global LLC) pour lever des capitaux et financer ses recherches, tout en conservant sa branche à but non lucratif pour superviser et diriger les initiatives philanthropiques. Un juge californien a rejeté la demande d'injonction préliminaire déposée par Elon Musk contre OpenAI. Le milliardaire cherchait à bloquer la transition de la société.

En parallèle, OpenAI s'invite sur un marché bien connu du géant communautaire Meta détenant Facebook, Instagram ou encore Threads. Meta entraine d'ailleurs les algorithmes de son modèle de langage Llama avec ses réseaux communautaires, tout comme Elon Musk entraine l'IA de Grok avec les publications de X (Twitter).

Pour OpenAI, il s'agirait donc de constituer une nouvelle base pour entrainer ChatGPT. Surtout, cette plateforme miserait sur le partage de publications de qualité et pourrait aussi faciliter la découverte de nouveaux contenus grâce à des algorithmes plus sophistiqués. Et pourquoi pas prédire les prochaines sources de buzz qui enflammeront la Toile ?