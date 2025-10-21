Le chatbot d'OpenAI se dote d'une nouvelle fonctionnalité. ChatGPT va ainsi pouvoir à l'avenir décider par lui-même quelles informations oublier.
La création d'une mémoire au sein de ChatGPT (soit la capacité à se référer à des discussions précédentes tenues avec l'utilisateur) a été un grand pas dans l'adoption de ces intelligences artificielles. Elles ont en effet permis aux chatbots de pouvoir mieux connaître l'utilisateur, qui n'avait pas à chaque fois à réintégrer nombres d'informations de base dans l'IA. Mais cette mémoire n'est pas extensible, un problème qu'OpenAI a pris à bras le corps.
La fin du problème de la « mémoire pleine »
La mémoire de ChatGPT est la meilleure fonction à ce jour pour personnaliser l'IA. Mais il y a un gros hic, c'est que cette mémoire n'est pas extensible, et qu'à un moment, l'utilisateur peut faire face au problème de « mémoire pleine ».
Résultat, il est nécessaire de faire le travail fastidieux de sélectionner manuellement quelles informations et conversations il vaut mieux supprimer. Un problème du passé, puisque ChatGPT va pouvoir à l'avenir s'occuper de cette tâche.
ChatGPT va dorénavant pouvoir oublier intelligemment
OpenAI vient en effet d'annoncer que ChatGPT sera en capacité à l'avenir de trier par lui-même les informations par ordre d'importance, et de savoir desquelles se débarrasser en priorité afin de faire de la place. Il le fera en s'appuyant sur la fréquence plus ou moins élevée d'évocations d'un objet, ainsi que sur sa récence.
Évidemment, cette nouvelle fonctionnalité ne s'occupera pas seule de mettre en place des priorités. L'utilisateur pourra aussi par lui-même aller dans les paramètres et indiquer à la machine quels souvenirs sont les plus importants.
La nouveauté ne sera par ailleurs malheureusement pas disponible pour tout le monde. OpenAI la réserve à ses abonnés ChatGPT Pro et ChatGPT Plus, avec un déploiement international qui a débuté il y a quelques jours.