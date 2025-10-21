OpenAI vient en effet d'annoncer que ChatGPT sera en capacité à l'avenir de trier par lui-même les informations par ordre d'importance, et de savoir desquelles se débarrasser en priorité afin de faire de la place. Il le fera en s'appuyant sur la fréquence plus ou moins élevée d'évocations d'un objet, ainsi que sur sa récence.

Évidemment, cette nouvelle fonctionnalité ne s'occupera pas seule de mettre en place des priorités. L'utilisateur pourra aussi par lui-même aller dans les paramètres et indiquer à la machine quels souvenirs sont les plus importants.

La nouveauté ne sera par ailleurs malheureusement pas disponible pour tout le monde. OpenAI la réserve à ses abonnés ChatGPT Pro et ChatGPT Plus, avec un déploiement international qui a débuté il y a quelques jours.