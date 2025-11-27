Quand vous avez besoin de transformer une réponse brute en format exploitable, ces préfixes deviennent vos alliés directs. Ils permettent de passer d'une réponse générique à un contenu calibré au format exact que vous recherchez.

/ELI5 - Explique comme si tu t'adressais à un enfant de 5 ans

Exemple : /ELI5: Qu'est-ce que le chiffrement ?

/TLDL - Résume un contenu long en quelques lignes

Exemple : /TLDL: Explique la théorie de la relativité

/STEP-BY-STEP - Décompose le raisonnement étape par étape

Exemple : /STEP-BY-STEP: Comment créer un site web ?

/CHECKLIST - Transforme la réponse en liste à cocher

Exemple : /CHECKLIST: Préparation d'un déménagement

/EXEC SUMMARY - Fournit un résumé de style exécutif

Exemple : /EXEC SUMMARY: Tendances du marché tech 2025

/BRIEFLY - Force une réponse très courte

Exemple : /BRIEFLY: Résume ce concept

/FORMAT AS - Force un format spécifique (tableau, JSON, etc.)

Exemple : /FORMAT AS JSON: Liste les capitales européennes

/SCHEMA - Génère un plan structuré ou modèle de données

Exemple : /SCHEMA: Structure d'une base de données client

/COMPARE - Place deux ou plusieurs choses côte à côte

Exemple : /COMPARE: Python vs JavaScript pour le web

/BEGIN WITH / END WITH - Force à commencer ou terminer par quelque chose