N'importe qui est capable de saisir un prompt au sein de ChatGPT, mais les utilisateurs avancés découvrent progressivement une galaxie de raccourcis textuels capables de redessiner complètement la nature des réponses générées. Ces "prompt prefixes" fonctionnent comme des consignes implicites qui guident le modèle vers des formats, des raisonnements ou des tons spécifiques.

Ces commandes ne sont pas officiellement documentées par OpenAI. Il s'agit d'une convention communautaire : placer un raccourci en amont de sa requête revient à fournir une étiquette d'intention que le modèle interprète comme un filtre de traitement. ChatGPT adaptera donc sa réponse en conséquence.

Pour l'internaute, il s'agit alors de formuler directement son intention en début de requête. Certains préfixes structurent la réponse, d'autres en modifient le ton, d'autres encore imposent une méthodologie de réflexion.

Les préfixes essentiels pour reformater vos réponses

Quand vous avez besoin de transformer une réponse brute en format exploitable, ces préfixes deviennent vos alliés directs. Ils permettent de passer d'une réponse générique à un contenu calibré au format exact que vous recherchez.

/ELI5 - Explique comme si tu t'adressais à un enfant de 5 ans

Exemple : /ELI5: Qu'est-ce que le chiffrement ?

/TLDL - Résume un contenu long en quelques lignes

Exemple : /TLDL: Explique la théorie de la relativité

/STEP-BY-STEP - Décompose le raisonnement étape par étape

Exemple : /STEP-BY-STEP: Comment créer un site web ?

/CHECKLIST - Transforme la réponse en liste à cocher

Exemple : /CHECKLIST: Préparation d'un déménagement

/EXEC SUMMARY - Fournit un résumé de style exécutif

Exemple : /EXEC SUMMARY: Tendances du marché tech 2025

/BRIEFLY - Force une réponse très courte

Exemple : /BRIEFLY: Résume ce concept

/FORMAT AS - Force un format spécifique (tableau, JSON, etc.)

Exemple : /FORMAT AS JSON: Liste les capitales européennes

/SCHEMA - Génère un plan structuré ou modèle de données

Exemple : /SCHEMA: Structure d'une base de données client

/COMPARE - Place deux ou plusieurs choses côte à côte

Exemple : /COMPARE: Python vs JavaScript pour le web

/BEGIN WITH / END WITH - Force à commencer ou terminer par quelque chose

Exemple : /BEGIN WITH: "D'accord" / END WITH: "À bientôt"

Contrôler la qualité du raisonnement

Lorsque vous posez une question complexe, il devient crucial de vérifier l'exactitude de la réponse pour s'assurer que le modèle ne se contente pas d'une réponse superficielle. Ces préfixes forcent ChatGPT à montrer son travail, à évaluer ses propres conclusions et à identifier les failles de son raisonnement.

/CHAIN OF THOUGHT - Affiche le raisonnement intermédiaire

Exemple : /CHAIN OF THOUGHT: Résous ce problème mathématique

/FIRST PRINCIPLES - Reconstruit à partir des fondamentaux

Exemple : /FIRST PRINCIPLES: Comment fonctionne une économie ?

/PARALLEL LENSES - Examine une question sous plusieurs angles

Exemple : /PARALLEL LENSES: Avantages et inconvénients du télétravail

/EVAL-SELF - L'IA évalue sa propre réponse de manière critique

Exemple : /EVAL-SELF: Ma réponse précédente était-elle exacte ?

/PITFALLS - Identifie les erreurs et pièges possibles

Exemple : /PITFALLS: Quels sont les risques de cette stratégie ?

/SYSTEMATIC BIAS CHECK - Identifie les biais potentiels

Exemple : /SYSTEMATIC BIAS CHECK: Cette analyse est-elle objective ?

/DELIBERATE THINKING - Force un raisonnement plus lent et réfléchi

Exemple : /DELIBERATE THINKING: Analyse ce cas complexe

/REFLECTIVE MODE - Pousse l'IA à réfléchir sur sa propre réponse

Exemple : /REFLECTIVE MODE: Qu'aurais-je pu améliorer ?

/METRICS MODE - Exprime les réponses avec mesures et indicateurs

Exemple : /METRICS MODE: Quel est l'impact de cette campagne ?

/SWOT - Produit une analyse forces/faiblesses/opportunités/menaces

Exemple : /SWOT: Analyse ce modèle commercial

Adapter le ton et l'audience

Pour une requête spécifique, la nature et le ton de la requête peut varier en fonction de l'interlocuteur. Ces préfixes permettent d'ajuster le registre, le vocabulaire et la perspective en fonction de votre audience cible.

/ACT AS - Demande à l'IA d'adopter un rôle spécifique

Exemple : /ACT AS: Expert en référencement Web

/ROLE: TASK: FORMAT: - Combine rôle, tâche et format

Exemple : /ROLE: Expert SEO TASK: Analyser ce titre FORMAT: 5 recommandations

/TONE - Change le ton (formel, amusant, dramatique, etc.)

Exemple : /TONE: Humoristique

/JARGON - Utilise un vocabulaire technique pointu

Exemple : /JARGON: Explique le deep learning

/AUDIENCE - Adapte la réponse à un public défini

Exemple : /AUDIENCE: Entrepreneurs débutants

/DEV MODE - Simule un style développeur brut et technique

Exemple : /DEV MODE: Explique cette erreur de code

/PM MODE - Adopte une perspective de gestion de projet

Exemple : /PM MODE: Planifie ce projet

/REWRITE AS - Reformule dans un style spécifique

Exemple : /REWRITE AS: Style académique

/MULTI-PERSPECTIVE - Montre plusieurs points de vue

Exemple : /MULTI-PERSPECTIVE: Immigration - différents avis

Délimiter et cadrer les réponses

Parfois, il faut imposer des frontières strictes pour éviter que ChatGPT ne divague ou ne sorte de son sujet. Ces préfixes agissent comme des garde-fous qui maintiennent le modèle dans un périmètre défini.

/GUARDRAIL - Définit des limites strictes à respecter

Exemple : /GUARDRAIL: Réponds uniquement sur le sujet X

/NO AUTOPILOT - Interdit les réponses superficielles et automatiques

Exemple : /NO AUTOPILOT: Analyse approfondie de ce sujet

/CONTEXT STACK - Conserve plusieurs couches de contexte en mémoire

Exemple : /CONTEXT STACK: Référence mon dernier message

