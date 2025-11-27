N'importe qui est capable de saisir un prompt au sein de ChatGPT, mais les utilisateurs avancés découvrent progressivement une galaxie de raccourcis textuels capables de redessiner complètement la nature des réponses générées. Ces "prompt prefixes" fonctionnent comme des consignes implicites qui guident le modèle vers des formats, des raisonnements ou des tons spécifiques.
Ces commandes ne sont pas officiellement documentées par OpenAI. Il s'agit d'une convention communautaire : placer un raccourci en amont de sa requête revient à fournir une étiquette d'intention que le modèle interprète comme un filtre de traitement. ChatGPT adaptera donc sa réponse en conséquence.
Pour l'internaute, il s'agit alors de formuler directement son intention en début de requête. Certains préfixes structurent la réponse, d'autres en modifient le ton, d'autres encore imposent une méthodologie de réflexion.
Les préfixes essentiels pour reformater vos réponses
Quand vous avez besoin de transformer une réponse brute en format exploitable, ces préfixes deviennent vos alliés directs. Ils permettent de passer d'une réponse générique à un contenu calibré au format exact que vous recherchez.
/ELI5 - Explique comme si tu t'adressais à un enfant de 5 ans
Exemple :
/ELI5: Qu'est-ce que le chiffrement ?
/TLDL - Résume un contenu long en quelques lignes
Exemple :
/TLDL: Explique la théorie de la relativité
/STEP-BY-STEP - Décompose le raisonnement étape par étape
Exemple :
/STEP-BY-STEP: Comment créer un site web ?
/CHECKLIST - Transforme la réponse en liste à cocher
Exemple :
/CHECKLIST: Préparation d'un déménagement
/EXEC SUMMARY - Fournit un résumé de style exécutif
Exemple :
/EXEC SUMMARY: Tendances du marché tech 2025
/BRIEFLY - Force une réponse très courte
Exemple :
/BRIEFLY: Résume ce concept
/FORMAT AS - Force un format spécifique (tableau, JSON, etc.)
Exemple :
/FORMAT AS JSON: Liste les capitales européennes
/SCHEMA - Génère un plan structuré ou modèle de données
Exemple :
/SCHEMA: Structure d'une base de données client
/COMPARE - Place deux ou plusieurs choses côte à côte
Exemple :
/COMPARE: Python vs JavaScript pour le web
/BEGIN WITH / END WITH - Force à commencer ou terminer par quelque chose
Exemple :
/BEGIN WITH: "D'accord" / END WITH: "À bientôt"
Contrôler la qualité du raisonnement
Lorsque vous posez une question complexe, il devient crucial de vérifier l'exactitude de la réponse pour s'assurer que le modèle ne se contente pas d'une réponse superficielle. Ces préfixes forcent ChatGPT à montrer son travail, à évaluer ses propres conclusions et à identifier les failles de son raisonnement.
/CHAIN OF THOUGHT - Affiche le raisonnement intermédiaire
Exemple :
/CHAIN OF THOUGHT: Résous ce problème mathématique
/FIRST PRINCIPLES - Reconstruit à partir des fondamentaux
Exemple :
/FIRST PRINCIPLES: Comment fonctionne une économie ?
/PARALLEL LENSES - Examine une question sous plusieurs angles
Exemple :
/PARALLEL LENSES: Avantages et inconvénients du télétravail
/EVAL-SELF - L'IA évalue sa propre réponse de manière critique
Exemple :
/EVAL-SELF: Ma réponse précédente était-elle exacte ?
/PITFALLS - Identifie les erreurs et pièges possibles
Exemple :
/PITFALLS: Quels sont les risques de cette stratégie ?
/SYSTEMATIC BIAS CHECK - Identifie les biais potentiels
Exemple :
/SYSTEMATIC BIAS CHECK: Cette analyse est-elle objective ?
/DELIBERATE THINKING - Force un raisonnement plus lent et réfléchi
Exemple :
/DELIBERATE THINKING: Analyse ce cas complexe
/REFLECTIVE MODE - Pousse l'IA à réfléchir sur sa propre réponse
Exemple :
/REFLECTIVE MODE: Qu'aurais-je pu améliorer ?
/METRICS MODE - Exprime les réponses avec mesures et indicateurs
Exemple :
/METRICS MODE: Quel est l'impact de cette campagne ?
/SWOT - Produit une analyse forces/faiblesses/opportunités/menaces
Exemple :
/SWOT: Analyse ce modèle commercial
Adapter le ton et l'audience
Pour une requête spécifique, la nature et le ton de la requête peut varier en fonction de l'interlocuteur. Ces préfixes permettent d'ajuster le registre, le vocabulaire et la perspective en fonction de votre audience cible.
/ACT AS - Demande à l'IA d'adopter un rôle spécifique
Exemple :
/ACT AS: Expert en référencement Web
/ROLE: TASK: FORMAT: - Combine rôle, tâche et format
Exemple :
/ROLE: Expert SEO TASK: Analyser ce titre FORMAT: 5 recommandations
/TONE - Change le ton (formel, amusant, dramatique, etc.)
Exemple :
/TONE: Humoristique
/JARGON - Utilise un vocabulaire technique pointu
Exemple :
/JARGON: Explique le deep learning
/AUDIENCE - Adapte la réponse à un public défini
Exemple :
/AUDIENCE: Entrepreneurs débutants
/DEV MODE - Simule un style développeur brut et technique
Exemple :
/DEV MODE: Explique cette erreur de code
/PM MODE - Adopte une perspective de gestion de projet
Exemple :
/PM MODE: Planifie ce projet
/REWRITE AS - Reformule dans un style spécifique
Exemple :
/REWRITE AS: Style académique
/MULTI-PERSPECTIVE - Montre plusieurs points de vue
Exemple :
/MULTI-PERSPECTIVE: Immigration - différents avis
Délimiter et cadrer les réponses
Parfois, il faut imposer des frontières strictes pour éviter que ChatGPT ne divague ou ne sorte de son sujet. Ces préfixes agissent comme des garde-fous qui maintiennent le modèle dans un périmètre défini.
/GUARDRAIL - Définit des limites strictes à respecter
Exemple :
/GUARDRAIL: Réponds uniquement sur le sujet X
/NO AUTOPILOT - Interdit les réponses superficielles et automatiques
Exemple :
/NO AUTOPILOT: Analyse approfondie de ce sujet
/CONTEXT STACK - Conserve plusieurs couches de contexte en mémoire
Exemple :
/CONTEXT STACK: Référence mon dernier message
