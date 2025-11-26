À l'approche du Black Friday et des fêtes de fin d'année, OpenAI lance Shopping Research, une nouvelle fonction intégrée directement à ChatGPT, afin de proposer aux utilisateurs une forme d'assistant shopping (forcément) intelligent.
Lancée sur mobile et sur le Web, la nouvelle fonction Shopping Research veut s'imposer comme une révolution discrète. Pendant les fêtes, son accès presque illimité offre aux utilisateurs une manière inédite d’explorer, comparer et sélectionner leurs achats, ouvrant la voie à une expérience d’achat repensée, à grand renfort d'IA.
Une nouvelle fonction Shopping (aussi) pour ChatGPT
Ainsi, OpenAI présente aujourd’hui Shopping Research, une nouvelle expérience intégrée à ChatGPT qui se charge de comparer pour les utilisateurs les produits afin de les aider à faire le bon choix pour les fêtes de fin d'année. Selon l’entreprise américaine, cette fonction génère « un guide réfléchi pour vous aider à décider ». Et cette dernière est disponible dès aujourd'hui sur mobile et sur le Web pour les utilisateurs connectés à ChatGPT disposant d'un abonnement Free, Go, Plus ou Pro.
Au lieu de parcourir des dizaines de sites, l'utilisateur n'a qu'à décrire, aussi précisément que possible, ce qu'il recherche : « Trouve l’aspirateur balai sans fil le plus silencieux pour un petit appartement », « Aide-moi à choisir entre ces trois vélos » ou encore « J’ai besoin d’un cadeau pour ma nièce de quatre ans qui adore l’art ». Dès lors, ChatGPT se chargera de fouiller le Web à la recherche de la réponse la plus appropriée.
Une fonction qui propose une analyse poussée, comprenant comparatifs, contraintes et compromis
Selon OpenAI, la fonction Shopping Research est pensée pour accompagner les décisions d’achat les plus exigeantes. Elle souhaite transformer la découverte de produits en un véritable échange, en posant les bonnes questions pour cerner les besoins, en puisant des informations fiables et actualisées auprès de sources de qualité, puis en proposant des options pertinentes afin d’affiner le choix de l'utilisateur.
« Elle excelle particulièrement dans les catégories riches en détails, comme l’électronique, la beauté, la maison et le jardin, la cuisine et l’électroménager, ou encore le sport et l’outdoor », précise OpenAI.
Pour des demandes plus simples (vérifier un prix, confirmer une caractéristique, etc.), une réponse classique de ChatGPT suffit généralement. En revanche, pour ceux qui recherchent une analyse poussée, comprenant comparatifs, contraintes et compromis, Shopping Research prendra quelques minutes supplémentaires pour fournir un avis complet, structuré et soigneusement documenté.
Pour utiliser Shopping Research, il suffit simplement de poser une question d’achat, et ChatGPT proposera automatiquement d’activer la recherche shopping. Il suffit alors à l'utilisateur de toucher la suggestion pour lancer l’analyse. On peut également sélectionner l’option dédiée directement depuis le menu (+).
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code