« Elle excelle particulièrement dans les catégories riches en détails, comme l’électronique, la beauté, la maison et le jardin, la cuisine et l’électroménager, ou encore le sport et l’outdoor », précise OpenAI.

Pour des demandes plus simples (vérifier un prix, confirmer une caractéristique, etc.), une réponse classique de ChatGPT suffit généralement. En revanche, pour ceux qui recherchent une analyse poussée, comprenant comparatifs, contraintes et compromis, Shopping Research prendra quelques minutes supplémentaires pour fournir un avis complet, structuré et soigneusement documenté.