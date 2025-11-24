Ayant déjà séduit nombre d'étudiants, OpenAI fait désormais les yeux doux aux enseignants avec une version de ChatGPT spécialement pensée pour répondre à leurs besoins.
L'adoption de ChatGPT est de plus en plus massive. Pour éviter les tricheries, bien des écoles, aux États-Unis, en France ou ailleurs, ont décidé de serrer la vis. Mais cela n'a pas découragé OpenAI : persuadé que son outil à sa place dans le domaine de l'éducation, la firme a lancé en juillet dernier un mode Étude, censé développer la pensée critique, une façon comme une autre de répondre aux études qui affirment que ChatGPT feraient diminuer les capacités cognitives.
OpenAI souhaite également séduire les enseignants, comme le prouve sa dernière initiative.
OpenAI lance une version spéciale enseignants de ChatGPT
OpenAI a aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs et la firme a remarqué que les enseignants faisaient partie des « plus actifs ». Il n'en fallait pas moins pour que ce leader de l'intelligence artificielle ne saisisse l'occasion de développer un outil sécurisé adapté aux usages de ce public spécifique. Ce dernier, qui inclut notamment des messages illimités avec GPT‑5.1 Auto, répond au doux nom de ChatGPT For Teachers (« ChatGPT pour les enseignants » en français).
Totalement gratuite, et ce, jusqu'en juin 2027, cette nouvelle version de ChatGPT propose aux enseignants toutes les fonctionnalités phares de sa technologie : recherche, téléchargement, génération d'images et bien d'autres. Elles sont toutes intégrées au sein d' « un espace de travail où les enseignants peuvent travailler en toute sécurité avec le matériel pédagogique et les informations sur les élèves, collaborer avec leurs collègues et apprendre des autres éducateurs. »
ChatGPT for Teachers comprend des connecteurs vers d'autres applications comme Google Drive ou Microsoft 365 et des suggestions d'autres professeurs prêtes à l'emploi. Il est également possible de collaborer pour créer des modèles, des leçons ou des présentations ou de configurer ChatGPT pour que l'IA « mémorise des détails comme votre niveau scolaire, votre programme et votre format préféré, afin que les réponses soient adaptées à votre style d’enseignement et à votre classe. »
Un outil IA réservé aux enseignants américains
Conçu en partenariat avec l'American Federation of Teachers et respectant les exigences de la loi FERPA, ChatGPT For Teachers s'adresse aux enseignants américains du primaire et du secondaire (K-12) certifiés : « pour créer un espace de travail gratuit et inviter des collègues de leur établissement ou de leur circonscription à le rejoindre, la vérification du statut d'enseignant est assurée par SheerID, notre partenaire tiers, via un processus sécurisé. »
Pour encadrer la mise en place de ce nouveau service, les responsables d'établissements scolaires et de districts sont invités à réserver un domaine pour regrouper tous les enseignants dans un même espace sécurisé et gérer leurs accès. La sécurité n'est pas oubliée puisque qu'un système d'authentification unique SAML est prévu. OpenAI précise également que les informations partagées par les professeurs ne seront pas utilisées pour entrainer ses modèles.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Si cette nouvelle version de ChatGPT va, on n'en doute pas, faire gagner un temps précieux à ses utilisateurs, elle soulève tout de même un certain nombre de questions : les enseignants auront-ils assez de contrôle sur les contenus générés ? Comment garantir la qualité et la fiabilité des leçons produites face au fléau des hallucinations ? Comment se protéger contre les risques de piratage ? Que faire en cas d'adoption inégale de l'outil par les établissements ou au sein d'un même établissement ? Et que penser de la propension de cette technologie à flatter plus que de raison, au point de fausser les jugements ?
Une chose est sûre : il faudra attendre un peu pour savoir si ChatGPT For Teachers parviendra à convaincre le public exigeant des professeurs.