Si cette nouvelle version de ChatGPT va, on n'en doute pas, faire gagner un temps précieux à ses utilisateurs, elle soulève tout de même un certain nombre de questions : les enseignants auront-ils assez de contrôle sur les contenus générés ? Comment garantir la qualité et la fiabilité des leçons produites face au fléau des hallucinations ? Comment se protéger contre les risques de piratage ? Que faire en cas d'adoption inégale de l'outil par les établissements ou au sein d'un même établissement ? Et que penser de la propension de cette technologie à flatter plus que de raison, au point de fausser les jugements ?