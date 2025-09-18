Trois ans après le lancement de ChatGPT, OpenAI livre une analyse inédite de son assistant conversationnel. L’étude, menée avec des économistes académiques et fondée sur l’analyse anonymisée de 1,5 million de conversations, éclaire trois questions essentielles : qui utilise vraiment ChatGPT, pour quoi faire, et quelle valeur économique en ressort. Elle affirme aussi une accélération de l’adoption, avec un usage hebdomadaire massif et un rééquilibrage démographique qui tranche avec les premiers mois dominés par des profils masculins et technophiles.

Si ces résultats viennent conforter l’idée que l’IA générative est passée dans le quotidien, ils invitent aussi à nuancer : la qualité et la sécurité du service évoluent, tout comme son périmètre fonctionnel — de la personnalité de ChatGPT à l’arrivée d’outils dédiés comme GPT‑5‑Codex pour les développeurs.