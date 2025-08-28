Anthropic a étudié des dizaines de milliers de conversations entre mai et juin 2025. L'entreprise voulait comprendre comment les enseignants utilisent son IA Claude. Et surprise en lisant les résultats.

Alors qu'on savait déjà que les étudiants avaient recours à l'IA pour rédiger leurs devoirs grâce aux générateurs de texte par intelligence artificielle, on apprend que… les professeurs s'en servent aussi pour noter les travaux de leurs élèves. Seulement 7% des conversations concernent « l'évaluation des performances des étudiants ». Mais quand les enseignants demandent de l'aide pour corriger, ils laissent l'IA tout faire dans 48,9% des cas. La notation arrive en deuxième position des tâches les plus automatisées. Seule la gestion financière des établissements dépasse ce pourcentage.

Ces mêmes enseignants critiquent pourtant cette pratique. Pour eux, elle n'est pas efficace et son éthique les fait tiquer. Pourquoi alors l'utilisent-ils autant ?