Avis aux utilisateurs de ChatGPT ! Le chatbot d'OpenAI se dote de nouvelles fonctionnalités très utiles, surtout pour les adeptes du mode vocal. On fait le point.
Si l'arrivée de Gemini 3 fait frémir chez OpenAI, ChatGPT demeure l'agent conversationnel le plus populaire, et de loin. Et bien que l'application bénéficie régulièrement de mises à jour, la dernière en date marque un vrai bond en avant : on savait que le mode vocal allait effectivement subir une refonte, et c'est désormais acté.
Le mode vocal intégré aux discussions classiques
Jusqu'alors, le mode vocal fonctionnait dans une fenêtre totalement à part des conversations écrites, mais ce n'est plus le cas. Sur mobile et Web, il suffit simplement de cliquer sur la petite icône en forme de vagues tout à droite de la barre de saisie, et la discussion dans laquelle vous êtes engagé passera automatiquement en mode vocal.
Une nouveauté particulièrement pratique si vous souhaitez des précisions plus rapides sur un élément précis dans les échanges, par exemple. Néanmoins, OpenAI permet à ceux qui le souhaitent de maintenir l'outil comme il l'était jusqu'à présent. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres de ChatGPT, puis sélectionner « Mode distinct » dans la section dédiée au mode vocal.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Une vraie IA multimodale
Mais ce n'est pas tout. L'arrivée de ce mode dans les discussions classiques ouvre la voie à tout un tas de fonctions pratiques. En plus d'afficher une transcription de la conversation comme à l'accoutumée, ChatGPT peut générer des éléments visuels après une simple requête vocale grâce à la recherche sur le Web.
En plus d'images, il peut aussi intégrer une carte des meilleurs restaurants qui vous entourent, par exemple. Vous pouvez même lui demander quel type de nourriture vous y trouverez, et l'IA vous répondra, là aussi, à l'oral.
Il s'agit d'une évolution logique pour ChatGPT, qui permettait déjà d'interagir via la voix ou l'envoi d'une image. Dans nos essais, on a toutefois noté quelques bugs et incompréhensions de la part du chatbot, mais il est certain que l'entreprise tentera d'y remédier dans les prochaines mises à jour.