Siri discrètement reprogrammée pour "bien" répondre aux questions sur le féminisme

Le mouvement dont on ne doit pas prononcer le nom

Ne pas prendre parti

Source : The Guardian

Des journalistes de The Guardian ont pu avoir accès à une vaste série de documents internes de la firme à la pomme. On y apprend notamment l'existence d'un projet dédié à la meilleure façon pourd'adresser des «» comme le féminisme ou le mouvement #MeToo.Pour les employés en charge de rédiger les réponses, la principale ligne de conduite à tenir est de, quitte à éluder certaines questions. «», explique la note interne d'. Par exemple, sur le féminisme, l'assistant répond en, mais sans jamais prononcer le mot « féminisme ».Les répliques de Siri sur cette thématique ont ainsi été réécrites. À la question «», le programme avait pour habitude de botter complètement en touche : «» ou «».Dorénavant, l'assistant vocal est supposé moins s'égarer, tout en affichant la plus grande mesure : «» ou «».De même, sur les sujets relatifs auet aude façon générale, une refonte des réponses a été orchestrée. Auparavant, quand l'utilisateur traitait Siri de «», l'IA pouvait par exemple rétorquer : «» Une réplique pour le moins malvenue et désormais remplacée par : «».Encore une fois, il s'agit de rendre Siri le plus neutre possible. Et ce, dans le but de respecter l'une des règles fondamentales de l'assistant (également présentées dans les directives internes) : «».