Une agence de l'ONU juge que les assistants personnels renforcent les préjugés sexistes

Des noms féminins utilisés pour les assistants vocaux : Alexa, Siri...

Google s'affiche comme le bon élève

Source : The Guardian

Ce que souligne l'ONU, c'est qu'une majorité d'est conçue par des hommes et dotée d'une voix féminine. L'image dégagée serait celle d'une docilité venant de la femme, capable de répondre aux demandes des utilisateurs.L'Organisation des Nations unies part en guerre contre les assistants vocaux, jugés sexistes et reposant sur des stéréotypes de genre. Comme l'indique un rapport de l'ONU, une majorité des firmes tech a opté pour lelorsqu'il s'agit de nommer leurs assistants vocaux : Alexa ou Siri , par exemple. Une décision qui impacterait l'image que se font les utilisateurs de ces intelligences artificielles, vues comme, capables de répondre à toutes les demandes avec une voix de femme. Pour ce faire, il suffit simplement d'utiliser la commande vocale ou appuyer sur un bouton. Une situation qui perpétue les clichés.Sans oublier que les développeurs de ces voix féminines n'empêchent pas les utilisateurs de s'adresser aux assistants avec des propos sexistes ou agressifs.Alors qu'Alexa est décrite par Amazon comme utilisant une voix féminine pour son impact rassurante pour les utilisateurs, Google semble avoir décidé de s'affranchir de cetteancrée dans le domaine de l'intelligence artificielle. La firme américaine propose par exemple aux utilisateurs de choisir la voix qu'ils souhaitent donner à leurs assistants vocaux. Un premier pas dans un domaine largement dominé par les ingénieurs de sexe masculin derrière ces IA qui occupent une place de plus en plus importante dans nos sociétés.Qu'il s'agisse d' enceintes connectées wearables et autres smartphones, le futur sera tourné vers les assistants vocaux. L'ONU semble vouloirqui pourraient découler de cette technologie.