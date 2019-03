Le marché des wearables (toujours) en plein boom

Apple encore en tête de lice

Huawei et Honor misent sur leurs smartphones pour vendre leurs wearables

Les chiffres de l'International Data Corporation sont pour le moins conséquents : lors du dernier trimestre 2018, le marché desaura connu une croissance de 31,4 %, soit le double de la croissance de l'année 2016. Entre Apple, Huawei ou encore Honor, à notre poignet ou à nos oreilles, les wearables ont fait fureur ces dernières années.10,3 % en 2016, 27,5 % en 2017 et 31,4 % sur le seul dernier trimestre 2018 : en termes de croissance, le marché des wearables connaît unsans précédent. Leader de cette percée,fait la part belle des objets connectés avec ses smartwatches toujours plus poussées - la dernière en date incluant même un électrocardiogramme . Avec 9,2 millions de montres vendues au dernier trimestre 2018, Apple domine ce segment qui représente dans son ensemble 34,2 % du marché des wearables, selon Strategy Analytics.Les wearables font certes fureur au poignet, mais aussi aux oreilles : AirPods Pixel Buds (Google), QC315 (Bose) et tant d'autres. Avec 66,4 % de croissance au dernier trimestre, ce segment arrive derrière les smartwatches en s'assurant 21,9 % du marché.Entre la Watch GT et les FreeBuds 2 Pro ont su se faire une place remarquée sur le marché des objets connectés en vendant par paire leurs smartphones et leurs gadgets. Avec 200 millions de téléphones vendus en 2018 et une croissance de 43 % sur ces ventes lors du dernier trimestre 2018, la stratégie des paires a payé : ses wearables ont connu une croissance de 248,5 % sur l'année. Apple n'a qu'à bien se tenir...