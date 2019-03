Microsoft retire ses applications de suivi d’activité et se retire du marché des wearables

Un bracelet connecté qui n'a jamais rencontré son public



Des remboursements prévus pour les utilisateurs toujours actifs



Source : Neowin

Microsoft arrête définitivement son incursion sur le marché du. L'éditeur annonce l'arrêt au 31 mai de Microsoft Health, sa plateforme en ligne permettant aux utilisateurs des Microsoft Band de sauvegarder leurs données d'et leur progression.Il sera toutefois toujours possible d'utiliser sonconnecté au quotidien pour consulter son rythme cardiaque, la qualité de son sommeil ou la distance parcourue au quotidien, mais uniquement en mode hors-ligne. Les données présentes sur les serveurs de Microsoft sont récupérables jusque fin mai avant d'être définitivement supprimées et les applications mobiles seront retirées des boutiques d'Apple, Google et du Microsoft Store.L'aventure de l'éditeur de Redmond sur le marché desn'a jamais été couronnée de succès. Microsoft a lancé deux versions de son, mais n'avait pas proposé de nouvel appareil depuis deux ans. Il n'avait jamais véritablement promu son appareil, qui est resté un produit confidentiel pour le grand public.Le constructeur propose également despour les acheteurs de son bracelet encore couverts par la garantie et ayant utilisé les services Microsoft Health entre le 01/12/2018 et le 01/03/2019.Ces derniers recevront un e-mail leur indiquant la marche à suivre et Microsoft propose un dédommagement de 79,99$ pour les possesseurs du Band 1 et 175$ pour la deuxième mouture du bracelet connecté.