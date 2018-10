La traduction en temps réel des Pixel Buds s’étend à tous les casques Google Assistant

L'héritage des Pixel Buds

Jusqu'à présent, la traduction en temps réel de Google ne fonctionnait qu'avec ses écouteurs Pixel Buds . La page de support des écouteurs sans-fil américains a cependant été mise à jour mardi, annonçant que ?Google Traduction est compatible sur tous les casques avec Google Assistant intégré ainsi que les smartphones Android?.Il n'est ainsi plus nécessaire de posséder un smartphone Pixel pour profiter de la traduction en temps réel. Des casques audios comme les excellents Bose QC 35 II ou Sony WH-1000XM3 pourront maintenant faire de même, que vous utilisiez le tout récent Pixel 3 ou non. Une bonne nouvelle qui fait gagner un train d'avance à Google face aux autres assistants comme Siri et Alexa qui ne disposent pas de telles capacités.