La traduction en temps réel débarque sur les smartphones Google Pixel

Traduction instantanée dans 40 langues

Pour tous les smartphones, et certains casques audio

va être enrichi d'une fonction qui va faire le bonheur des globe-trotteurs. Le moteur de recherche va proposer la traduction de la parole en temps réel pour les possesseurs des écouteursCette technologie n'est pas nouvelle, Google l'ayant introduite en même temps que ses écouteurs sans-fil en octobre 2017. Elle permet au smartphone d'écouter les phrases d'une personne étrangère, et de proposer à l'utilisateur une traduction immédiate dans sa langue, directement dans les écouteursPour répondre, ce dernier prend la parole dans sa langue natale. La traduction orale est diffusée - via le haut-parleur du smartphone - à l'interlocuteur étranger. Ce dispositif était toutefois resté exclusif aux smartphones Pixel.Changement de cap pour l'entreprise, qui n'a pas communiqué sur le sujet directement. C'est le site spécialisé Droid Life qui a repéré dans les notes de support des Pixels Buds la mention indiquant que «».Les Pixels Buds ne sont pas les seuls casques à pouvoir offrir la traduction en temps réel. On peut citer par exemple le casque audio, qui est entièrement compatible avec Google Assistant et propose même une touche dédiée pour y accéder sans manipuler le smartphone.La fonction est disponible sur tous les nombreux smartphones proposant l'Assistant Google. Pour les fans de l'entreprise, il est possible dès aujourd'hui de commander les Pixels Buds, qui sont désormais disponibles en France pour la somme de 179€.