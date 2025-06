Trouver des outils pour booster la productivité de ses collaborateurs est primordial, et ce, que l'on soit une petite, moyenne ou grande entreprise. Hélas, ce n'est pas toujours facile : il faut éviter de multiplier les services et veiller à ce qu'ils respectent la confidentialité des données pour être en conformité avec les lois en matière de protection des données comme le RGPD. Et si on vous disait qu'une solution existe ?