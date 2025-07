Le symptôme principal est la disparition pure et simple de l'imprimante « Microsoft Print to PDF » de la liste des périphériques disponibles. Les utilisateurs concernés, après avoir installé la mise à jour de sécurité de juin pour Windows 11 24H2 (ou la préversion d'avril), constatent qu'ils ne peuvent plus sélectionner cette option d'impression, que ce soit depuis un navigateur web, une suite bureautique ou toute autre application.