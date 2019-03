Montres connectées : Apple, grand gagnant en 2018 avec plus de 20 millions d'unités vendues

L'hégémonie d'Apple

Les concurrents de la pomme progressent aussi

Strategy Analytics a publié il y a quelques jours sa dernière étude sur le marché des. L'agence fait état d'une écrasante domination d'. La firme de Cupertino a concentré en 2018 pas moins de, 51 % sur le dernier trimestre. Plus globalement, les ventes au niveau planétaire ont explosé de 56 % sur un an, tous fabricants confondus, et sont passées de 29,3 millions de smartwatches vendues en 2017 à, un record. 18,2 millions d'unités ont été écoulées pour le seul quatrième trimestre, un autre record.La tendance est indéniable. De plus en plus d'utilisateurs veulent « accessoiriser » leur smartphone et avoir accès aux paramètres principaux et utiles de leur appareil directement autour de leur poignet. À ce petit jeu, c'est Apple qui se présente comme le maître.La société à la pomme a écoulé 9,2 millions d'exemplaires de sonet de sa dernière gamme, la Series 4 . Avec, Apple occupe 50 % du marché mondial. Ce n'est pas tout à fait un monopole au sens économique du terme, mais au moins une hégémonie, car si les concurrents progressent, Apple aussi.Avec 12,2 % de parts de marché l'an dernier (contre 1,7 % en 2017),a connu une croissance spectaculaire. L'entreprise californienne est passée d'environ 500 000 montres connectées vendues en 2017 à 5,5 millions en 2018.est juste derrière, avec 11,8 % du marché, 5,3 millions de smartwatches vendues et une Galaxy Watch populaire en Amérique du Nord et en Asie. Le fabricant sud-coréen avait vendu 3,1 millions de montres intelligentes en 2017.est en progression en termes d'unités avec 3,2 millions d'exemplaires vendues, mais voit sa part de marché diminuer, passant de 7,5 % en 2017 à 7,1 % en 2018. Les autres fabricants ne concentrent que des parts minoritaires, pour un total de 18,9 %. Des parts que les « gros » essaieront de grignoter.Strategy Analytics compte sur un nouveau boom du marché en 2019 et mise sur, qui pourrait avoisiner les 60 millions d'exemplaires vendus dans le monde.