La prochaine Samsung Galaxy Watch Active fuite ainsi que son OS

La Galaxy Watch Active change d'interface



Une Galaxy Watch au look casual



Ça devient une habitude à chaque nouvelle sortie de produit tech haut de gamme : les fuites se suivent à un rythme effréné. Fuite intentionnelle de la part du constructeur ou négligence ? Nous vous laissons en juger.Pour notre part, nous allons en profiter pour faire le tour complet de la, puisque toutes ses spécifications viennent d'être lâchées dans la nature. Quelques rumeurs avaient déjà donné un aperçu de son aspect , plus casual que sportif. Il semble toutefois qu'un élément se confirme : il n'y aura pas de couronne rotative sur la Galaxy Watch Active. Cet aspect bien pratique pour naviguer au sein de l'OS Tizen fait donc ses adieux, au risque de frustrer les fans de la marque asiatique.La montre connectée adopterait d'ailleurs une nouvelle interface basée sur OneUI , lancée récemment sur les smartphones Galaxy de la firme sud-coréenne. Les fuites montrent ainsi de nouveaux cadrans, mais surtout uneLe suivi automatique des activités supporterait a priori plus de sports. Le capteur de rythme cardiaque sera aussi en mesure de détecter si les pulsations sont anormales quand l'utilisateur est au repos. Les rumeurs semblent donc bien confirmer que cette nouvelle montre sera orientée, comme les Galaxy Gear de ces dernières années. Notez toutefois que Samsung a abandonné pour de bon le nom de Galaxy Watch Sport évoqué par les rumeurs il y a quelque temps.L'abandon de la couronne rotative permet à Samsung dele design de sa nouvelle montre connectée. Comme nous l'avions aperçu lors des premières fuites, la Galaxy Watch Active adopte un verre bombé qui devrait laisser plus de visibilité à l'écran. Et c'est tant mieux, puisqu'il ne fera que 1,1", là où la Gear Sport utilise une dalle de 1,2".Samsung oblige, la Galaxy Active utilisera une dalle AMOLED dont la définition sera de 360 x 360 pixels. Le rétrécissement d'écran, et donc du boîtier, entraîne aussi une. Cette dernière ne ferait que 236 mAh contre 300 mAh sur la Galaxy Gear Sport. Espérons que l'autonomie n'en sera pas trop affectée...Pour le reste, les spécifications restent classiques avec une connectivité Wi-Fi et Bluetooth 4,2, une étanchéité jusqu'à 50 mètres, ainsi qu'une puce NFC pour les paiements sans contact avec Samsung Pay. Un processeurfera tourner le tout et 4 Go de stockage interne permettront de stocker de la musique localement. Pratique pour ceux qui ne veulent pas emporter leur smartphone lors du jogging.La montre connectée Galaxy Watch Active sera présentée lors de l'événement Samsung Unpacked le 20 février, aux côtés du fameux Galaxy S10 . En attendant, vous pouvez déjà nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette future smartwatch.