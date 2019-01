Apple discute avec les assurances santé US pour faire rembourser l'Apple Watch

Une Apple Watch pour réduire les visites médicales

Source : MacRumors

L'Apple Watch remboursée par la Sécu? Si on est encore loin de cette initiative en France, les choses pourraient aller en ce sens aux Etats-Unis.Selon les informations de CNBC , citant 5 sources proches d'Apple, le constructeur californien serait actuellement en train de négocier le remboursement de l'par les organismes privés de santé.La mesure concernerait les personnes de plus de 65 ans. Apple mettrait en avant l'électrocardiogramme et la fonctionnalité de détection de chutes, des dispositifs très utiles pour un public senior et plus à risque, mais que le prix de la montre connectée rebute.», indique Bob Sheehy, PDG de Bright Health, une start-up proposant des plans d'assurance santé. Les frais médicaux sont très élevés aux Etats-Unis et l'adoption de l'Apple Watch pourrait aider à mieux prévenir les accidents et réduire les remboursements des visites médicales.Une belle tentative de la part d'Apple, qui bénéficierait très probablement d'un joli boost des ventes (sans frais supplémentaire de marketing) si ce projet venait à être mis en place.