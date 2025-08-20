Un retour de Touch ID dans la prochaine Apple Watch ? Alors que les Apple Watch Series 11 et Ultra 3 sont attendues dans les prochaines semaines, une fuite de code révèle une info majeure. Une nouvelle fonctionnalité serait prévue, et ça serait la prise en charge de Touch ID. Est-ce pour cette année ?
- Une fuite de code dans WatchOS mentionne « AppleMesa », nom de code interne pour Touch ID, testé pour l’Apple Watch. (Prototypes, 2026)
- Aucune trace de Touch ID dans les modèles actuels ni ceux attendus cette année ; la fonction semble en expérimentation interne.
- Digitimes évoque plus de capteurs sur l’Apple Watch 2026 ; Touch ID pourrait s’ajouter aux outils de santé et de sécurité.
On touche un point sensible, le capteur d'empreintes digitales. Apple l'a retiré de ses smartphones avec l'iPhone X, mais Touch ID pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. Le capteur d'empreintes digitales de la marque à la pomme pourrait renaître dans un autre produit, l'Apple Watch.
Des indices dans le code de WatchOS
Selon une analyse publiée par Macworld, des références à « AppleMesa » (le nom de code interne utilisé par Apple pour désigner Touch ID), ont été repérées dans des portions de code destinées aux modèles d’Apple Watch de 2026. Ces éléments, décrits comme réservés à un usage interne, suggèrent que la fonctionnalité est encore au stade de prototype. Aucun des modèles actuels, y compris ceux annoncés pour cette année, ne contient de mention de pilotes liés à Touch ID, même en interne.
Filipe Esposito, journaliste chez Macworld, précise que ces entrées de code indiquent que Apple expérimente une forme d’authentification biométrique sur sa montre connectée. L’intégration de Touch ID pourrait ainsi compléter ou remplacer l’actuel système de déverrouillage par code ou par reconnaissance du poignet.
Plus de capteurs pour la future Apple Watch
La semaine dernière, le site Digitimes évoquait plusieurs évolutions prévues pour l’Apple Watch en 2026, dont une augmentation significative du nombre de capteurs.
Si cette hausse était initialement attribuée à l’enrichissement des fonctionnalités liées à la santé, l’ajout de Touch ID pourrait expliquer en partie cette évolution.
Le grand retour de Touch ID ?
Comme évoqué précédemment, Apple a fait disparaître Touch ID ses iPhone avec l'iPhone X. Si la technologie est encore présente sur iPad et sur Mac, son intégration à l’Apple Watch marquerait un retour notable. Malgré-tout, il faudra adopter la technologie à un appareil de petite taille. Aucune information n’a évidemment été confirmée par Apple à ce stade et il faudra se montrer patient pour en savoir plus.
Les prochaines Apple Watch seront quant à elle dévoilées au début du mois de septembre, possiblement le mardi 9, pour une sortie quelques jours plus tard.