Apple présente une nouvelle Apple Watch tous les ans, et ce rythme effréné ne permet pas à la marque de proposer de nouvelles montres connectées disposant de franches évolutions. On l'a bien vu avec l'Apple Watch Series 10, dont le design évolue dans le bon sens, mais qui ne propose aucune nouvelle capacité santé par rapport aux précédents modèles. Le constructeur étudierait toutefois d'autres pistes pour développer les fonctionnalités de sa tocante, et cela passerait par un tout nouveau type de bracelet.