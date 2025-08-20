La Pixel Watch 4 se décline comme le précédent modèle en deux version de 41 et 45 mm, avec cette année des bords d’écran réduits de 15 %. L’affichage Actua 360 gagne 10 % de surface utile par rapport à la Pixel Watch 3 et atteint une luminosité maximale de 3 000 nits. Protégée par un verre Corning Gorilla Glass 5 et un boîtier en aluminium recyclé, elle conserve un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 60 Hz et un mode always-on.

Sous le cadran, Google adopte le Snapdragon W5 Gen 2 épaulé par un coprocesseur Cortex-M55. Cette combinaison vise à améliorer la réactivité du système tout en préservant l’autonomie. Les deux tailles partagent le même équipement interne, hormis la batterie, et proposent jusqu’à 32 Go de stockage et 2 Go de RAM pour les applications et données.

L’autonomie progresse avec jusqu’à 40 heures annoncées pour le modèle 45 mm et 30 heures pour le 41 mm. Un mode économie d’énergie peut prolonger ces durées respectivement à 72 h et 48 h. La recharge est aussi plus rapide : 50 % de capacité en environ 15 minutes. Un nouveau socle latéral qui affiche l’état de charge et l’heure est également disponible en option pour tous ceux souhaitant une solution plus élégante sur leur bureau ou leur table de chevet.