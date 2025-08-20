Google présente la Pixel Watch 4, une montre connectée qui évolue sur l’écran, l’autonomie et la sécurité, tout en conservant l’ADN de la génération précédente.
Depuis son arrivée en 2022, la Pixel Watch évolue dans un marché des montres connectées largement dominé par l’Apple Watch et les Galaxy Watch de Samsung. Google a dû composer avec ce retard, en cherchant génération après génération à affirmer sa place. La première Pixel Watch s’était démarquée par son design arrondi et son intégration poussée avec Android, mais son autonomie limitée avait été pointée du doigt. La Pixel Watch 2 avait corrigé une partie de ces faiblesses, avant que la troisième génération ne mise sur un suivi de santé plus complet et des capteurs plus précis. Quatre ans après le premier modèle, Google présente aujourd’hui la Pixel Watch 4. Elle entend franchir un nouveau cap, avec un écran élargi, une autonomie accrue et de nouvelles fonctions de sécurité, pour se rapprocher un peu plus de ses concurrents historiques.
- Google dévoile la Pixel Watch 4, conservant les mêmes formats 41 et 45 mm mais avec des bordures réduites et un écran Actua 360 plus lumineux.
- La montre gagne un Snapdragon W5 Gen 2, jusqu’à 32 Go/2 Go RAM, autonomie jusqu’à 40 h (45 mm) et recharge rapide 50 % en ~15 min.
- Nouveautés santé et sécurité : GPS double fréquence, communication d’urgence par satellite, et système de détections (chute, accident, perte de pouls).
Un écran un peu plus grand, et bien plus lumineux
La Pixel Watch 4 se décline comme le précédent modèle en deux version de 41 et 45 mm, avec cette année des bords d’écran réduits de 15 %. L’affichage Actua 360 gagne 10 % de surface utile par rapport à la Pixel Watch 3 et atteint une luminosité maximale de 3 000 nits. Protégée par un verre Corning Gorilla Glass 5 et un boîtier en aluminium recyclé, elle conserve un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 60 Hz et un mode always-on.
Sous le cadran, Google adopte le Snapdragon W5 Gen 2 épaulé par un coprocesseur Cortex-M55. Cette combinaison vise à améliorer la réactivité du système tout en préservant l’autonomie. Les deux tailles partagent le même équipement interne, hormis la batterie, et proposent jusqu’à 32 Go de stockage et 2 Go de RAM pour les applications et données.
L’autonomie progresse avec jusqu’à 40 heures annoncées pour le modèle 45 mm et 30 heures pour le 41 mm. Un mode économie d’énergie peut prolonger ces durées respectivement à 72 h et 48 h. La recharge est aussi plus rapide : 50 % de capacité en environ 15 minutes. Un nouveau socle latéral qui affiche l’état de charge et l’heure est également disponible en option pour tous ceux souhaitant une solution plus élégante sur leur bureau ou leur table de chevet.
La station de charge, en option, pour poser sa montre sur son bureau © Google
Une connexion satellite et un suivi GPS amélioré
La Pixel Watch 4 reprend les capteurs déjà présents sur la génération précédente : cardiofréquencemètre multipoint, capteurs électriques compatibles ECG, mesure SpO₂, température cutanée et suivi du stress via le capteur cEDA. Elle intègre désormais un GPS double fréquence (L5 GNSS) pour un suivi plus précis des activités extérieures, ainsi que plus de 40 modes sportifs et des indicateurs d’entraînement comme le Readiness Score et la charge cardio. Un abonnement Fitbit Premium est toujours indispensable pour obtenir des informations
Côté sécurité, elle inaugure la communication d’urgence par satellite, une première sur une montre connectée. Elle conserve également la détection de perte de pouls introduite avec la Pixel Watch 3, ainsi que la détection de chute, d’accident de voiture et les fonctions de partage d’urgence.
Enfin, elle optimise l’usage de Gemini, avec un haut-parleur et un moteur haptique améliorés. Les intégrations avec l’écosystème Google restent nombreuses : contrôle de la caméra d’un Pixel, paiements sans contact via Google Wallet, affichage des flux Nest Cam ou encore pilotage de Google TV directement depuis le poignet.
Pixel Watch 4 : prix et disponibilité
La Pixel Watch sera disponible dès le 09 octobre en trois coloris (Matte Black, Polished Silver et Satin Moonstone) dans ces différentes versions :
- Version Wi-Fi 41 mm : à partir de 399 €
- Version Wi-Fi 45 mm : à partir de 499 €
- Version LTE 41 mm : à partir de 449 €
- Version LTE 45 mm : à partir de 549 €