Google : le développement d'une montre connectée tend à se confirmer

Siest avant tout connu pour son système d'exploitation Android, son moteur de recherche et sa pléthore de logiciels en tout genre, le groupe ne délaisse pas pour autant ses projets dédiés au. La firme de Mountain View a notamment fait le buzz au cours de l'année 2018 grâce à ses smartphones Pixel 3 et 3 XL , salués par la critique pour leurs performances photo, et ses écouteurs sans fil Pixel Buds , sortis en France.Mais la multinationale américaine ne compte visiblement pas s'arrêter là. Car au regard desmises en ligne sur son site Google Careers, et repérées par Android Police , tout porte à croire que la firme d'outre-Atlantique chercherait à intensifier ses efforts dans les objets connectés.Google recherche en effet un vice-président de l'ingénierie matérielle dédié aux, qui sera alors responsable de la conception, du développement et de la commercialisation desusceptibles de débarquer sur le marché international.Son positionnement sur le créneau des smartphones et écouteurs sans fil connectés ne pourrait être qu'un début. Puisque, selon les rumeurs observées ces derniers mois,d'autant plus que le colosse aux quatre couleurs possède d'ores et déjà un système d'exploitation taillé pour les, Wear OS. Dans l'idée, il n'y aurait que le matériel à fabriquer.Pour ce faire, le géant du net pourrait s'appuyer sur les brevets de montres connectées de la marque, rachetés en janvier pour la coquette somme de 40 millions de dollars Google possède donc tous les ingrédients de la recette pour, dont les premiers contours pourraient, ou pas, être dévoilés lors de la Google I/O 2019 organisée en mai prochain