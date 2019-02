Google a dépensé plus en amendes qu'en impôts en 2018

Alphabet plombée par ses ennuis judiciaires avec l'Union européenne

Le groupe compense ces amendes par une imposition en baisse

Source : Computing

Au quatrième trimestre 2018, les revenus d'Alphabet, la société mère de, sont plutôt bons avec un chiffre d'affaires en hausse de 22 % à 39,3 milliards de dollars. Si l'on ne fera pas ici le détail des résultats de la société (pour le retrouver, c'est par ici ), une ligne comptable retient l'attention.Alphabet a mis en évidence le montant desprovisionnées ou payées à l'Union européenne et il est astronomique. Le groupe indique que pour la seule année 2018, il a dépensé pas moins de 5,1 milliards de dollars pour régler ses différents litiges avec les institutions européennes. Ce montant inclut également les 50 millions d'amende infligés par la CNIL en France suite à des manquements constatés à l'application de laCe montant est à comparer avec la somme provisionnée pour régler sesdans les différents pays du monde qui est de 4,2 milliards de dollars, ce qui représente 12 % de son revenu avant impôt.Le groupe Alphabet voit une augmentation très importante de ses bénéfices grâce à un niveau d'impôts qui passe de 14,5 milliards de dollars en 2017 àen 2018. La société l'explique par la taxation des revenus placés à l'étranger et rapatriés aux États-Unis. Cette mesure a été mise en œuvre dans les premières semaines de l'administration Trump pour récupérer les bénéfices placés dans les paradis fiscaux et a coûté 9,9 milliards de dollars à Alphabet en 2017.