Les salariés de Google ont de moins en moins confiance en leurs dirigeants

La côte des dirigeants prend du plomb dans l'aile

La société doit encore s'améliorer sur sa façon de gérer les crises en interne

Source : 9to5google

Comme chaque année, le sondage interne portant le doux nom de « Googlegeist » a livré son verdict au sujet de l'ambiance qui règne dans les rangs de la firme américaine.Les derniers chiffres de ce rapport dévoilent qu'une vague de méfiance commence à se répandre chez les salariés vis à vis de leurs dirigeants. Une tendance qui s'explique en grande partie par les récentes polémiques telles que le Project Dragonfly à destination du marché chinois ou encore le Project Maven . Ce dernier prévoyait un partenariat entre Google et l'armée américaine dans le but d'équiper plusieurs drones d'une intelligence artificielle. Il a finalement été abandonné.Ces chantiers mis en place paront beaucoup fait réagir dans l'opinion publique comme du côté des salariés de l'entreprise. Ainsi, dans le récent sondage, nous apprenons que la confiance des employés envers leur PDG Sundar Pichai a chuté de 18 points par rapport à l'année dernière. Elle est désormais de « seulement » 74 %.D'après 66 % des salariés,a un bon sens des priorités alors qu'ils étaient 79 % à le penser l'année passée. Heureusement, tout n'est pas noir pour le géant du web puisque 82 % des employés comptent rester chez Google jusqu'à l'année prochaine au moins (ils étaient 83 % dans le précédent sondage). Aussi, 86 % ont précisé qu'ils considèrentcomme étant une firme dans laquelle il fait bon travailler.Enfin, seulement 53 % ont déclaré que l'entreprise répondait rapidement et efficacement au sujet des potentiels écarts de conduite (comme les harcèlements sexuels dénoncés en octobre dernier) d'une partie de son équipe dirigeante.