Les salariés de Google réclament des explications sur les affaires de harcèlement sexuel

Des milliers d'employés dans la rue

Le début d'une prise de conscience pour les grands groupes de high tech ?

De la transparence. C'est ce qu'ont demandés des milliers d'employés dece jeudi 1er novembre en défilant symboliquement devant les sièges sociaux du moteur de recherche. Les 90 000 effectifs du groupe ont été contactés par mail afin de quitter leur poste à 11H du matin (selon leur fuseau horaire respectif). Cette manifestation a eu lieu au Japon, en Inde, à New York ou encore à Mountain View, le siège historique de la marque.Ce mouvement social inédit pour Google a pour origine la publication récente d'un article du New York Times accusant Google d'avoir protégé certains de ces cadres dirigeants suspectés de harcèlement sexuel. Le cas le plus emblématique est celui d', le fondateur d'Android, qui aurait quitté l'entreprise suite à une plainte déposée par une employée du moteur de recherche avec 90 millions de $ d'indemnités.Le mouvement dénonçait également les inégalités salariales entre femmes et hommes, et demandait la publication par Google de données précises sur la réparation des effectifs selon leur origine ethnique et leur genre indique Engadget. Ils exigent également que Google publie un rapport de transparence sur leindiquant le nombre d'incidents ayant eu lieu ces dernières années, le nom des employés licenciés pour ce type d'agissements et le montant de leurs indemnités de licenciement.Les manifestants demandent également un représentant des salariés au conseil d'administration ainsi à ce que le vice-président en charge de la diversité chez Google soit directement rattaché à, PDG du groupe, afin de faire remonter plus rapidement les différents problèmes sociaux de l'entreprise.Pour l'heure, Google n'a pas répondu à ces différentes demandes. Sundar Pichai s'était «» lors de la publication de l'article du. Des propos qui ne seront pas suffisants face aux protestations de ses employés, qui ne comptent pas se taire avant une réforme complète du fonctionnement de leur entreprise.