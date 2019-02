30%, pas plus : Google ne reculera pas sur les revenus reversés aux développeurs Android

Sundar Pichai, PDG de Google

L'absence de Fortnite sur Google Play coûterait cher à Google

Epic juge la taxe de 30 % imposée par Google « disproportionnée »

Interrogé lundi au sujet de la répartition des revenus deavec les développeurs en marge de la présentation des résultats financiers de l'entreprise,, patron de Google<, a déclaré qu'il ne comptait pas modifier celle en vigueur actuellement, qui représente uneAlors que l'propose également un partage des revenus à 70/30 et que tout se passe bien de ce côté-ci de la barrière, le studioCette décision aurait coûté quelqueà Google. Mais surtout, elle fait naître la crainte que d'autres développeurs se détournent de la boutique d'applications d'Android et la boycottent. Car à terme, Google pourrait perdre bien plus que 50 millions de dollars.Pour le fondateur d'Epic Games Tim Sweeney, «». Sweeney estime ce coût «».L'avis de Sundar Pichai, le PDG de Google, est évidemment bien différent, lui qui considère que reverser 30 % des revenus reste un bon compromis. «», a-t-il répété lundi, ne s'interdisant toutefois pas de s'adapter «». On l'a donc compris : Sundar Pichai lâchera du lest losqu'il l'estimera nécessaire et impératif. Pas avant...