Instant Tethering, le partage automatique d'une connexion cellulaire arrive dans les Chromebook

est une fonction aussi utile que peu démocratisée dans les produits Android. Elle permet de connecter d'un clic un Chromebook à un smartphone Android et d'utiliser sa connexion 4G, sans avoir à parcourir plusieurs menus de réglages ou entrer un mot de passe. L'option était jusqu'à aujourd'hui réservée aux smartphones Pixel de Google mais l'éditeur va ouvrir Instant Tethering à ses partenaires.Ce sont 30 smartphones Android et 15 modèles dequi vont bientôt être concernés par cette mise à jour. Parmi les terminaux mobiles on peut citer les Samsung Galaxy (du S7 aux plus récents), les OnePlus 5 et 6 ainsi que les derniers Huawei Mate 10 et Mate 20 dans leurs différentes déclinaisons.Les Chromebooks Acer, ASUS, HP et Samsung font partie des modèles compatibles en plus du Dell Inspiron et du Lenovo Yoga C630. Les machines doivent être équipées de71 pour activer la fonctionnalité.Pour activer Instant Tethering, il suffit d'appairer son téléphone compatible à son Chromebook. Une fois l'opération réalisée, lamobile du smartphone apparait dans les réglages rapides du Chromebook, il suffit de cliquer dessus pour activer le partage de connexion.Cette ouverture fait partie de l'initiative «» qui ambitionne de faciliter l'utilisation conjointe d'un smartphone Android et d'un Chromebook. Parmi les fonctions disponibles la possibilité de déverrouiller l'ordinateur par le capteur d'empreintes du téléphone ou d'envoyer et de recevoir des messages de la même manière que sur son smartphone.Google annonce que la liste de matériels compatibles s'étoffera dans les prochains mois et qu'il va continuer à créer de nouvelles passerelles entre ses systèmes d'exploitation mobile et de bureau.