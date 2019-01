Android Q devrait intégrer l'équivalent du Face ID d'Apple

Android Q fait face

À chaque année, sa nouvelle version du système d'exploitation mobile Android. Si 2018 a été l'occasion d'introduire 9.0 Pie et sa navigation par gestes, entre autres, 2019 pourrait accueillir une toute nouvelle fonctionnalité liée à la sécurité du téléphone : la reconnaissance faciale 3D, que l'on retrouvait jusque-là sur les smartphones Apple et leur Face ID. Google, de son côté, n'avait mis en place qu'une simple identification faciale à partir d'une photo.Un manque prochainement comblé si l'on se réfère au code découvert dans la préversion d'Android Q, attendue pour cet été. XDA Developers et 9to5Google sont en effet tombé sur des références de reconnaissance faciale 3D, qui pourrait à la fois servir à débloquer le téléphone, s'identifier sur une application ou se connecter à celle-ci. Un moyen de rattraper son retard sur son principal concurrent dans le domaine de l'OS.