Google rachète les brevets des montres connectées Fossil pour 40 millions de dollars

Source : The Verge

Google a toujours un intérêt pour la montre connectée. C'est en tout cas ce qui ressort de l'annonce faite par l'entreprise du rachat de brevets de l'horlogerpour un montant total de 40 millions de $.Cette acquisition concerne une majeure partie de la technologie mise au point parpour la réalisation de ses montres connectées. Une partie des ingénieurs de la marque américaine va également déménager à Mountain View afin de rejoindre les équipes de Google dédiées auxGoogle n'a pas donné de plus amples explications sur ses ambitions après ce rachat. On peut penser que la société souhaite renforcer sa plateforme, le système d'exploitation installé dans de nombreuses montres connectées. On prête également l'intention à Google de lancer sa propre montre sous la marque Pixel. La rumeur avait évoqué un lancement en octobre dernier , mais le constructeur n'a pas franchi le pas.Pour Fossil cette décision de vendre une partie de ses brevets ne constitue en rien un retrait du secteur des appareils connectés . La société conserve près de 200 employés en R&D et indique qu'elle va continuer à «». Le groupe Fossil comprend 14 marques, dont certaines sous licence comme Marc Jacobs, Emporio Armani ou encore Karl Lagerfeld.La marque a également acheté Misfit, un fabricant dequi continue ses activités en parallèle des appareils vendus par Fossil.