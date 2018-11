WearOS : la prochaine mise à jour va booster l'autonomie de votre montre connectée

Vers un WearOS plus "battery friendly"

Il y a quelques semaines,lançait une mise à jour majeure de son système mobile. Aujourd'hui, le géant américain annonce que la prochaine version du système ("") apportera bien sûr son lot de nouveautés, à commencer par diverses fonctionnalités visant àWearOS proposera ainsi une amélioration du mode Battery Saver, permettant notamment à la montre de se limiter à l'affichage de l'heure, lorsque le niveau de batterie passe sous le seuil des 10%. De même, après 30 minutes d'inactivité, la montre passera automatiquement en mode Veille, afin, là encore, de prolonger l'autonomie. La mise à jour permettra également de jongler plus facilement entre les diverses applications, et il sera également plus simple d'éteindre sa montre, en pressant simplement de manière prolongée le bouton principal.Google précise d'ores et déjà que cette future mise à jour, qui sera déployée progressivement au fil des mois, "".