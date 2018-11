Fossil Sport : la smartwatch Wear OS sous Snapdragon Wear 3100

Une Fossil Sport dopé au Snapdragon Wear 3100

Le groupelance sa toute nouvelle montre connectée, la, animée par le système d'exploitation mobile de Google (), et basée sur la toute dernière version de la plateforme Qualcomm, à savoirLa Fossil Sport dispose ainsi d'un petit écran tactile circulaire sur lequel on pourra visualiser les différentes notifications, sans oublier les cadrans personnalisables et Google Assistant."Sport" oblige, la montre signée Fossil se charge également de mesurer le rythme cardiaque du porteur, sans oublier la possibilité d'utiliser la montre sous la douche ou même à la piscine. Enfin, détail important pour les joggeurs, la montre Fossil Sport dispose d'un module GPS intégré, sans oublier une puce NFC. Rappelons au passage que la Fossil Sport est compatible avec les smartphones Android, mais aussi avec les iPhone.La nouvelle montre Fossil Sport est disponible depuis quelques jours sur le site officiel de la marque, avec un prix de vente qui débute à 279 euros. Le constructeur précise que la montre sera livrée par défaut avec l'application Spotify préinstallée, cette dernière étant disponible depuis quelques jours sur WearOS