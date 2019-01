On sait désormais tout du Google Pixel Lite qui se dévoile dans une vidéo

Un Pixel 3 à la fiche technique revue à la baisse

Une partie photo identique à ses grands frères

Source : 9to5Google

Google n'aura pas réussi à conserver son effet de surprise. Un bloggeur a réussi à mettre la main sur un exemplaire du prochainde la marque. Le Google Pixel 3 Lite (si tant est que Google conserve ce nom), après s'être montré sur des photos volées à la fin de l'année 2018, a été dévoilé sous toutes les coutures en vidéo. Le responsable de la fuite en question a supprimé sa prise en main sur YouTube mais d'autres utilisateurs ont pu remettre la main sur la vidéo en question.On y découvre le téléphone, un modèle de pré-production, au design très proche dessortis l'année dernière, malgré un dos enalors que ses grands frères arborent une coque intégralement en verre.Pour baisser le prix de son appareil, Google a du faire d'autrestechniques. Il intègre un processeur Snapdragon 670 avec 4 Go de RAM et seulement 32 Go de stockage. Son écran est une simple dalle LCD avec une résolution de 1080 x 2160 pixels. Le second haut-parleur est également aux abonnés absents.Google a par contre conservé le même capteurque ses smartphones haut de gamme, avec un capteur 12,2 mégapixels. Il offre la même qualité d'image que le Pixel 3, Google intégrant ses algorithmes permettant à ses téléphones d'améliorer sensiblement les clichés. Et cerise sur le gâteau : on note la présence d'un port jack sur la tranche supérieure de l'appareil. Un ajout logique pour un appareil ciblant les petits budgets qui n'ont pas encore un équipement audio sans fil plus onéreux qu'une paire d'écouteurs.Google n'a donné aucun détail sur la date de lancement de son appareil ni son prix. Cette fuite massive pourrait forcer le constructeur a donner confirmer l'existence de son prochain smartphone dans les semaines à venir.