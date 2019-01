CES 2019 | Withings Move ECG : la montre analogique capable d’enregistrer un électrocardiogramme

L'électrocardiogramme à la demande, sur le poignet

Prix et disponibilité

Déjà à l'origine de la gamme Steel HR , le groupe Withings officialise Move au CES 2019, avec une déclinaison ECG capable d'enregistrer un électrocardiogramme. Elle permet ainsi à quiconque de détecter facilement et à tout moment les fibrillations auriculaires lorsque surviennent des symptômes tels que des palpitations.Depuis quelques années maintenant, Withings se consacre à la création de produits connectés (montres, balances, tracker...) pour que les utilisateurs puissent surveiller leur santé et atteindre leurs objectifs de bien-être. En 2019, ce même Withings promet de révolutionner la surveillance des maladies cardiovasculaires en proposant, avec la montre, un électrocardiogramme réalisable sur demande, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit.En analysant le signal électrique du cœur en quelques secondes, Move ECG aide ainsi à détecter, la forme d'arythmie la plus courante. "" précise Withings.Pour permettre une mesure ultra précise,: deux discrètement intégrées à l'arrière de la montre, une troisième sur la bague en acier inoxydable autour du verre. En cas de symptômes tels que des palpitations, il suffit à l'utilisateur de toucher les deux côtés du cadran pour pouvoir effectuer une mesure, n'importe où, n'importe quand. Celle-ci dure moins de 30 secondes.Une fois l'examen terminé, Move ECG vibre pour informer l'utilisateur que la mesure est complète et se synchronise automatiquement avec l'application Health Mate qui indique si le cœur bat normalement ou s'il y a des signes de fibrillation auriculaire. Withings précise que la montre est capable de tenir pas moins de 12 mois sur une seule et unique charge. Bien sûr, en plus de surveiller la santé du coeur,(calories brûlées, nombre de pas, mode entrainement...) et du sommeil avancé, à l'instar d'une montre Steel HR "classique".La nouvelle montre Withings Move ECG sera disponible dans le courant du second trimestre 2019. Côté tarif, il faudra débourser