Withings dévoile sa 1ère montre post-Nokia

Autonomie d'un mois et suivi du sommeil

Le retour deest désormais une réalité. Après avoir été rachetée àpar son fondateur Eric Carreel, l'entreprise souhaite aller de l'avant et redonner de la visibilité à ses produits connectés. Pour faire oublier le fiasco qu'a été le rachat par le géant du téléphone, la marque inaugure aujourd'hui un tout nouveau logo, mais avant tout un nouveau produit :Cette évolution de leurs précédentes montres reprend les codes esthétiques imposés par la marque. Le cadran est mécanique, très classique avec des aiguilles indiquant l'heure. Dans ce cadran est inséré un petit écran rond OLED qui permet à l'appareil d'afficher des informations de suivi sportif, le rythme cardiaque ou encore des notifications comme la réception d'un SMS.Un second cadran, cette fois en bas de la montre, indique l'état d'avancement de l'objectif sportif quotidien. Un bouton physique à droite de la montre lui sert à valider et lancer des actions. On retrouve au dos de la montre un cardiofréquencemètre qui enregistre en temps réel le rythme cardiaque de l'utilisateur.La grande nouveauté par rapport aux précédents produits signés Withings est la présence d'un. La montre ne possède pas encore de puce dédiée au suivi géolocalisé, mais s'appuie sur le GPS du smartphone pour enregistrer la position lors d'une course ou d'une randonnée. Les données de suivi d'activité sont ensuite envoyées vers une application dédiée où l'on peut retrouver ses progrès du jour et sur une période plus longue. La montre est par exemple capable de donner la valeur de la consommation maximale d'oxygène (ou VO2 max), une donnée très importante pour les amateurs de cardio.La Withings Steel HR est également capable de suivre votre sommeil chaque nuit grâce à ses capteurs, et de vous réveiller au bon moment, lorsque votre quota de sommeil est atteint. Étanche jusqu'à 50 mètres, elle possède également une autonomie de 25 jours. Par contre, toutes les fonctions connectées requièrent la présence d'un smartphone à proximité, l'appareil n'étant pas proposé dans une déclinaison 4G.Disponible en noir ou en blanc, la montre Withings est disponible dès à présent pour la somme de 199€.