Depuis son lancement, l’Apple Watch n’a cessé d’évoluer en se concentrant notamment sur le suivi précis de la santé et du bien-être des utilisateurs, et notamment celui du sommeil. Actuellement, la montre connectée propose un suivi détaillé des différentes phases du sommeil et une évaluation du temps passé endormi, mais n’offre pas encore de score global permettant une analyse rapide de la qualité générale de la nuit passée. L'application Sommeil d'Apple accuse un léger temps de retard par rapport aux logiciels tiers sur Apple Watch ou Wear OS et le constructeur californien semble vouloir le combler très prochainement avec le développement d'une nouvelle fonction.