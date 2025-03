Nous n'attendions pas grand-chose de watchOS 11.4. Durant son cycle de bêta, le nouveau système d'exploitation de l'Apple Watch a été plutôt avare en nouveautés. La marque s'est visiblement concentrée sur la correction de bugs et l'optimisation, et ne propose aucune avancée majeure. Si vous attendiez l'arrivée de tout ou partie d'Apple Intelligence dans votre montre connectée, ce ne sera pas pour cette fois. Toutefois, les ingénieurs de la marque californienne vont résoudre un problème qui trainait depuis des années, et qui va considérablement améliorer la vie de tous les utilisateurs au sommeil lourd.